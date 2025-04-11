В селе Шилисай под Актобе шесть лет не могут завершить строительство школы, которую ждали всей деревней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал". Проект изначально был масштабным - школа на 600 мест, стоимостью 1,6 миллиарда тенге. Но на деле здание превратилось в настоящий долгострой: учебного заведения до сих пор нет, а детей вынуждены возить в школы соседних сёл.

По данным 31 канала, в селе проживает 101 школьник. Из-за отсутствия дороги в дождливую погоду автобус просто не может проехать, и дети остаются без занятий.

Жители рассказывают и о других проблемах.

"Воды не было долгие годы, только сейчас стали привозить дважды в неделю. Школу не могут достроить уже шесть лет, а дети каждый день ездят учиться в другие сёла", - пожаловалась местная жительница Камиля Кенжебаева.

Как выяснилось, власти рассчитывали, что Шилисай станет развивающимся микрорайоном - в 2018 году здесь выдали более тысячи земельных участков. Однако отсутствие социальных объектов, таких как школа, детсад и медпункт, отбило у людей желание переезжать. Некоторые и вовсе уехали, оставив дома пустыми.

В управлении строительства признали: поспешили. Школа рассчитана на 600 мест, хотя детей в селе всего около сотни. Из-за несоответствия масштабов строительства и реальной ситуации сдачу объекта ежегодно откладывали.

Тем не менее чиновники пообещали, что школа всё же будет достроена к 1 сентября. Осталось завершить благоустройство и внутреннюю отделку.

Правда, есть нюанс: школа, способная работать в две смены и вмещать 1200 учеников, всё равно будет пустовать. А её содержание ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет.