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Школа искусств Актобе получит помощь от акимата

Вчера, 12:11
АВТОР
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акимат Актюбинской области. Вчера, 12:11
Вчера, 12:11
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Фото: акимат Актюбинской области.

Детская школа искусств имени Казангапа в городе Актобе имеет 25 - летнюю историю. В настоящее время ее посещают 1 600 детей, передает BaigeNews.kz.

Из-за большого количества учащихся возникла необходимость в дополнительном здании, в результате на минувшей неделе в эксплуатацию ввели пристройку к школе.

В новых классах нет музыкальных инструментов. Поскольку в первоначальной смете не была предусмотрена необходимая сумма, руководство школы обратилось к акиму области с просьбой о выделении дополнительных средств на приобретение музыкальных инструментов. Проблема будет решена.

Глава региона послушал выступления детей, пожелал им успехов и отметил, что в их школе и далее будут создаваться условия для максимально комфортного обучения.

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