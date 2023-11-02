Школа искусств Актобе получит помощь от акимата

Детская школа искусств имени Казангапа в городе Актобе имеет 25 - летнюю историю. В настоящее время ее посещают 1 600 детей, передает BaigeNews.kz.

Из-за большого количества учащихся возникла необходимость в дополнительном здании, в результате на минувшей неделе в эксплуатацию ввели пристройку к школе.

В новых классах нет музыкальных инструментов. Поскольку в первоначальной смете не была предусмотрена необходимая сумма, руководство школы обратилось к акиму области с просьбой о выделении дополнительных средств на приобретение музыкальных инструментов. Проблема будет решена.

Глава региона послушал выступления детей, пожелал им успехов и отметил, что в их школе и далее будут создаваться условия для максимально комфортного обучения.