Школа имени легендарной Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане: на открытие приехал Димаш

Ко Дню знаний в Астане открылась Первая креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой. На церемонии открытия приехал народный артист Казахстана, всемирно известный певец Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: instagram.com/armanzhan/

В Сети появились фото, где легендарная Бибигуль Тулегенова позирует на мероприятии вместе с Димашем. Известно, что на открытии присутствовали деятели искусства, педагоги, ученики и лично сама легендарная Бибигуль Тулегенова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Арманжан Байтасов (@armanzhan)



"Школа станет символом нового этапа в образовании и культуре, открывая возможности для творческих профессий", — говорится в подписи к фото учредителя школы и издателя Forbes Kazakhstan" — Арманжан Байтасов.

Димаш Кудайберген и Арманжан Байтасов поздравили будущих учеников с днем знаний и выразили уверенность, что новое поколение внесет большой вклад в развитие нового Казахстана.

Об этом событии в своих социальных сетях также написал и Димаш Кудайберген. Кстати, всемирно известный исполнитель, всегда говорил, что безмерно уважает Бибигуль Ахметовну и восхищается её творчеством. Каждый год Димаш старается лично поздравить Бибигуль Ахметовну с Днём рождения, а затем делится трогательными совместными видео. К слову, 16 декабря ей исполнится 95 лет.

Фото: dimashnews.com

"Вы учите нас, как развивать данный Богом талант упорным трудом и как нести свет в сердца людей своим добрым отношением. Спасибо вам за песни, которые сопровождают всю нашу жизнь! Пусть Всевышний хранит Вас и согревает Ваше нежное сердце солнечными лучами!", — писал димаш в прошлогоднем поздравлении.

Фото: instagram.com/armanzhan/

Напомним, Бибигуль Ахметовна родилась 16 декабря 1929 года в Семипалатинске. Она выросла в семье, где часто звучала музыка — отец любил играть на скрипке, мать хорошо пела. В 1937 году отца арестовали в Катон-Карагае и он исчез навсегда. В 1946 году, учась в седьмом классе вечерней школы, пошла работать на мясокомбинат, где могла петь в кружке художественной самодеятельности.

На юную певицу обратила внимание писательница Галина Серебрякова, которая находилась в Семипалатинске в ссылке. Она взяла над ней опеку, дала ей первые уроки музыки. По настоянию Серебряковой поступила на вокально-хоровой факультет Казахской консерватории имени Курмангазы в Алма-Ате, которую окончила в 1954 году. Во время учёбы в 1951 году работала солисткой на Казахском радио, где исполняла популярные народные и эстрадные песни.

В разные годы Бибигуль Тулегенова была солисткой Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, труппы Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы Казахской филармонии имени Джамбула. Вместе с труппой оркестра гастролировала по всему Союзу. В 1958 году стала лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Выступала в концертах с исполнением классического репертуара и народных песен.

Гастролировала в Китае, Польше, ГДР, Вьетнаме, Индии, Алжире, Египте, Сирии, Чехословакии, Канаде, Швеции, Франции, Италии. Именем Бибигуль Тулегеновой назвали международный конкурс вокалистов.

Кроме того, Бибигуль Ахметовна исполнила сотни оперных партий, играл восхитительные роли в кинофильмах "Дочь степей", "Наш милый доктор", "Это было в Шугле", "Ангел в тюбетейке".