"Школа акимов"

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев подвел итоги 2024 года и обозначил приоритетные задачи. В ходе встречи были обсуждены актуальные проблемы в экономике и социальной сфере. Политолог Ермек Токтаров в интервью BaigeNews.kz прокомментировал ключевые итоги заседания.

Нынешний премьер-министр был назначен на эту должность 6 февраля 2024 года. Расширенное заседание правительства стало своего рода подведением итогов его первого года работы, считает Ермек Токтаров.

"Ожидания от выступления Президента РК Касым-Жомарта Токаева были разными: от жесткой критики и кадровых перестановок до более сдержанной оценки работы Правительства. В итоге Глава государства выбрал умеренный тон, отметив, что работы еще много, но при этом обозначил ключевые приоритеты в экономике. Основной месседж выступления заключался в необходимости работы в направлении реальной экономики и улучшения социально-экономических показателей, что напрямую связано с повышением благосостояния населения", - говорит эксперт.

Президент на расширенном заседании раскритиковал работу чиновников. В частности, он указал на их нерешительность. Указал президент и на излишнюю бюрократию, что замедляет работу правительства.

Комментируя это, Ермек Токтаров отмечает, что критики в адрес министров могло быть и больше.

"Концепция "Слышащего государства" подразумевает, что власть реагирует на общественные настроения, учитывает мнения граждан при принятии решений и даже тестирует реакцию общества на возможные инициативы. Президент ранее предупреждал о необходимости принятия непопулярных решений.

Что касается бюрократии, она действительно усложняет проведение реформ, но такая ситуация имеет место во всех странах. Бюрократия, в том числе играет роль некого "предохранителя" от "плохих" решений. Любой государственный управленец вынужден действовать в рамках принятых ранее стратегий, бюджетных ограничений и межведомственных согласований. Это делает процесс изменений сложным и затяжным", - сказал Ермек Токтаров.

"Школа акимов"

Высказался президент о повышении квалификации акимов на местах. Он поручил ввести "Школу акимов".

"Создание Школы акимов — важная инициатива, направленная на формирование профессионального корпуса региональных управленцев. Введение института прямых выборов акимов — одно дело, но не менее важно обеспечить их подготовку и повышение квалификации. Основная задача местных властей — развитие регионов, а для этого необходимы компетентные кадры.

Школа акимов поможет устранить дефицит знаний в ключевых сферах, таких как работа с инвесторами, экономическое развитие, социальная политика и управление инфраструктурой. Акимы несут ответственность за широкий спектр вопросов — от привлечения международных инвестиций до обеспечения санитарных норм. Однако у них нет такого же разветвленного аппарата поддержки, как у центральных органов власти, поэтому важно дать им практические навыки эффективного управления", - сказал Ермек Токтаров.

По его мнению, проект может укрепить институт прямых выборов акимов. Повышение квалификации местных руководителей позволит создать профессиональный кадровый резерв. Хотя подобные программы повышения квалификации не инновация, новая Школа должна отличаться более структурированным подходом и четким фокусом на задачах местного государственного управления, считает эксперт.

"Половина бюджета на социальную сферу"

Выступление Токаева на расширенном заседании было объемным. Эксперт, считает, что это связано с масштабностью поставленных задач. Он напоминает, что президентские обращения имеют разные форматы.

"Послание народу Казахстана является частью системы государственного планирования и реализуется через Национальный план развития, а выступления на заседаниях правительства традиционно носят экономический характер", - говорит Ермек Токтаров.

Он подчеркивает, что Казахстан завершил первый этап политических реформ: приняты конституционные изменения, проведены выборы центральных органов власти. Теперь акцент смещается на экономическую политику.