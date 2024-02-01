Шкаф упал на малышей в детсаду в Уральске

ЧП произошло в частном детском саду в Уральске. Шкаф упал на малышей. В областную детскую больницу доставлены четыре ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой сообщество в Instagram Uralskgorod.

"У всех детей состояния ближе к удовлетворительному. Им назначили амбулаторное лечение. Детей отпустили домой с рекомендациями", – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЗКО.

Источник сообщил журналистам, что руководство садика якобы готовилось встречать комиссию.

"Шкаф поставили, но не закрепили к стене. Воспитатель бросилась к падающему шкафу, рискуя своей жизнью, и как смогла защитила своих воспитанников. Воспитатель тоже получила травмы и тяжело передвигалась к карете скорой помощи", – сообщил источник.

47-летняя женщина получила ушиб мягких тканей нижних конечностей. Была доставлена в ГМБ. Ей назначили амбулаторное наблюдение.



На место происшествия выезжали сотрудники полиции.