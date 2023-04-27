Шкаф упал девочку в школе Кызылорды: ребёнок находится в тяжёлом состоянии

Фото: instagram.com/kritika.kyzylorda

В частной школе Кызылорды на ученицу четвертого класса упал шкаф. Девочку госпитализировали с множественными переломами и ушибами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В соцсетях появилось обращение матери пострадавшей школьницы.

"На мою дочь в классе упал шкаф. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии в многопрофильной областной детской больнице. Пришли люди из администрации школы, сказали, что окажут материальную помощь, если мы заберём заявление. Но мы отказали. Состояние нашей дочери настолько тяжёлое, мы даже не знаем, сколько времени и средств понадобится на её реабилитацию. Врачи тоже не дают никаких гарантий, поэтому мы решили, что все должно быть решено в рамках закона. Написали также заявление в областную прокуратуру. Надеемся, что оно не останется без ответа и виновные понесут наказание", – написала женщина в соцсетях.

По словам отца пострадавшей девочки, все случилось в классе. Возле шкафа, который неожиданно рухнул, стояли его дочь и ещё несколько детей. Все, кроме неё, успели отбежать в сторону.

"Шкаф очень большой и тяжёлый. Но ничем не был закреплен. Пусть руководство школы окажет помощь в реабилитации моей дочери", – заявил отец пострадавшей школьницы.

Пострадавшую госпитализировали. У неё диагностированы травма почек, ушиб мочевого пузыря, перелом бедренной кости со смещением, перелом поперечного отростка первого поясничного отдела позвоночника.

По факту начали расследование по части 2 статьи 140 УК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".