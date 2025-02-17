В Сети появилась жалоба на ужасное состояние городской инфекционной больницы в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"Вроде мегаполис, один из самых больших городов, а нет удобств для пациентов. Окна холодные, сильно дует – так во всех палатах. Посмотрите на линолеум, он весь в каких-то шрамах. Стоит стол, но нет стульев – невозможно нормально покушать, либо стоя, либо у кровати. Шкаф здесь еле держится, он уже падал на ребёнка. Чтобы открыть шкафы, приходится тянуть за верёвку. Больница в плачевном состоянии, здесь нужен ремонт. Туалет не закрывается, раковина едва держится. Все в шоке", – рассказывает женщина за кадром.

На жалобу отреагировала пресс-служба управления здравоохранения Шымкента. Там заявили, что в городской инфекционной больнице уже проводится капитальный ремонт.

"С февраля 2024 года полностью отремонтирован блок "С" и оснащён необходимым оборудованием и мебелью. В блоке "В", где вы проходили стационарное лечение, капитальный ремонт запланирован на I квартал 2025 года. В рамках него обновят твёрдый и мягкий инвентарь", – сообщили в ведомстве.

Также в управлении отметили, что по жалобе была проведена проверка, а с медицинским персоналом провели разъяснительную беседу о соблюдении внутренних правил и санитарных норм.