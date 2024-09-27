Шимпанзе забрала у женщины ребёнка и убила его

Восьмимесячного ребёнка забрала у матери обезьяна в Гвинее и убила его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Сени Зогба работала в поле, когда к ней подошла обезьяна, укусила её и схватила малыша. Затем шимпанзе скрылась в лесу, там впоследствии нашли растерзанное тело младенца.

Жители деревни, рядом с которой произошёл этот инцидент, решили отомстить за случившееся учёным из Института Боссу в Гвинее, которые находились поблизости и изучали шимпанзе. Разъярённые люди ворвались в здание института и разгромили его - уничтожили компьютеры, документы и беспилотные летательные аппараты, а потом устроили пожар.

Институт Боссу подтвердил, что в этом году в регионе уже произошло шесть нападений шимпанзе на людей. Однако этот инцидент стал первым со смертельным исходом.