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Шимпанзе забрала у женщины ребёнка и убила его

Сегодня, 18:19
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t.me/BILD_Russian Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: t.me/BILD_Russian

Восьмимесячного ребёнка забрала у матери обезьяна в Гвинее и убила его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Сени Зогба работала в поле, когда к ней подошла обезьяна, укусила её и схватила малыша. Затем шимпанзе скрылась в лесу, там впоследствии нашли растерзанное тело младенца. 

Жители деревни, рядом с которой произошёл этот инцидент, решили отомстить за случившееся учёным из Института Боссу в Гвинее, которые находились поблизости и изучали шимпанзе. Разъярённые люди ворвались в здание института и разгромили его  - уничтожили компьютеры, документы и беспилотные летательные аппараты, а потом устроили пожар. 

Институт Боссу подтвердил, что в этом году в регионе уже произошло шесть нападений шимпанзе на людей. Однако этот инцидент стал первым со смертельным исходом.

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