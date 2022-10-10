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nur.kz Сегодня, 18:00
281
Фото: nur.kz

Шестым кандидатом в президенты Казахстана стал глава Союза строителей

Председатель Союза строителей Казахстана и генеральный директор строительной компании Талгат Ергалиев подал документы о выдвижении на пост президента, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Sailau 2022

По информации ЦИК, Ергалиев намерен стать кандидатом от республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана". Он предоставил в Центральную избирательную комиссию следующие документы:
- Выписку из протокола заседания высшего органа республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" о выдвижении в президенты Республики Казахстан; 
- Заявление Ергалиева Т.Ф. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных; 
- Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; 
- Копия документа, удостоверяющего личность; 
- Копия диплома о высшем образовании.

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#выборы президента #Союз строителей #Талгат Ергалиев
Журналист
Сегодня, 18:00
281
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