Шестым кандидатом в президенты Казахстана стал глава Союза строителей

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Председатель Союза строителей Казахстана и генеральный директор строительной компании Талгат Ергалиев подал документы о выдвижении на пост президента, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Sailau 2022.

По информации ЦИК, Ергалиев намерен стать кандидатом от республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана". Он предоставил в Центральную избирательную комиссию следующие документы:

- Выписку из протокола заседания высшего органа республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

- Заявление Ергалиева Т.Ф. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

- Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

- Копия документа, удостоверяющего личность;

- Копия диплома о высшем образовании.