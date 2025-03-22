На празднование Наурыза в Кокшетау собрались 1600 женщин и устроили грандиозное шествие в кимешеках. В итоге перфоманс вошёл в Книгу рекордов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

Этот день стал не просто праздником Наурыза, а настоящим символом уважения к традициям и преемственности поколений, отмечают участницы акции.

"Шествие кимешеков — это не просто мероприятие, это наша связь с прошлым, это живая история, которую мы бережно передаем следующим поколениям. Сегодня Кокшетау доказал, что традиции — это наша сила", — сказал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Во главе колонны шли известные женщины, внесшие огромный вклад в развитие культуры и общества: народная артистка Казахстана Жибек Багисова, заслуженная артистка Бисара Макенова, языковед Марал Жакупова, мастер прикладного искусства Гульнар Орынбаева и многие другие. В шествии участвовали представительницы разных профессий, многодетные матери, педагоги, врачи, а также гостьи из Астаны и Северо-Казахстанской области.

Шествие "Ақ кимешек" не просто установило рекорд, а стало настоящим культурным явлением. Официальный представитель Книги рекордов Казахстана Бакытжан Тастулеков лично вручил сертификат о достижении и подчеркнул значимость события.

"1600 женщин в кимешеке — это не просто цифра. Это отражение духа казахстанского народа, его уважения к своим корням и истории. Этот день войдет в летопись страны", — отметил он.

На главной площади Абылай хана тысячи жителей и гостей города следили за шествием на LED-экранах, а социальные сети наполнились яркими кадрами. Атмосфера праздника, гордости и единства витала в воздухе.

Кокшетау доказал, что традиции — это не прошлое, а мост между поколениями. И этот рекорд — напоминание, что наследие предков живет, пока мы его чтим и передаем дальше.