Лента новостей
- Шестую медаль Универсиады-2023 принесли стране казахстанские лыжники 08:44 54
- Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах страны 08:23 128
- Что нужно знать о легализации иностранных авто в Казахстане 07:50 181
- В Шымкенте главу службы пожаротушения подозревают в мошенничестве 07:35 222
- Россиянку с двойным гражданством выявили в Казахстане 06:21 559
- Уголовное дело возбуждено по факту пожара на рынке Тараза 05:10 353
- Google сократит 12 тысяч сотрудников 04:40 350
- В архивах Германии обнаружили секретные документы касательно космодрома Байконур 03:14 670
- Заснеженные берега Иссык-Куля показал блогер 02:33 315
- В 12 пунктах пропуска на границе Казахстана появилась электронная очередь 01:06 417
- Казахстан завоевал пятую медаль Универсиады-2023 20.01.2023 468
- В ЗКО сотни рабочих после забастовки ушли в отпуск без содержания 20.01.2023 706
- Сгорели 44 бутика, пострадали три человека: подробности о пожаре на рынке в Таразе 20.01.2023 490
- Политические партии высказались о предстоящих выборах в мажилис 20.01.2023 452
- Мясо сайгаков продавал житель Кызылординской области 20.01.2023 613
- Хочу помогать людям во всём мире - как простой алматинец стал популярен в TikTok 20.01.2023 826
- Индонезия облегчила визовый режим для граждан Казахстана 20.01.2023 480
- Пожарный пострадал при тушении огня на рынке в Таразе 20.01.2023 490
- Мужчина провалился в колодец в Акмолинской области 20.01.2023 526
- Взятку 12 миллионов тенге получил замглавы Управления экологии Алматы 20.01.2023 581
- Оружие, похищенное из ДП Жамбылской области, нашли в Таразе 20.01.2023 526
- Поцелуй мужчин в лифте: столичная полиция возбудила уголовное дело 20.01.2023 1558
- Контроль за незаконным вывозом ГСМ усилят в Казахстане 20.01.2023 473
- Объём услуг связи вырос в Казахстане 20.01.2023 467
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 20.01.2023 556
- Иностранец организовал в Казахстане канал незаконной миграции 20.01.2023 530
- Тайник с оружием нашли в Талдыкоргане 20.01.2023 597
- Плохая экология и падение нравственности - эксперты назвали главные вызовы для стран ЦА 20.01.2023 517
- Десять новшеств предстоящих выборов в мажилис назвал Карин 20.01.2023 541
- У Назарбаева нет VIP-условий - хирург про госпитализацию экс-президента 20.01.2023 1334
- 30 000 фальшивых долларов завезли в Казахстан из Турции 20.01.2023 528
- "У него очень хорошее сердце" - врач рассказал подробности об операции Назарбаева 20.01.2023 818
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 663
- Пусть будет драка в Парламенте, чем на улице - глава КИСИ об ожиданиях от выборов 20.01.2023 603
- В Таразе произошёл пожар на рынке "Аксай" 20.01.2023 746
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 536
- Семь тысяч исторических документов вернули в Казахстан из-за рубежа 20.01.2023 560
- Лучших выпускников вузов будут брать на госслужбу без конкурсного отбора 20.01.2023 583
- Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде 20.01.2023 523
- В ЦИК предупредили социологов и СМИ о правилах проведения опросов на выборах 20.01.2023 489
- Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы 20.01.2023 859
- Молодые писатели и поэты получат литературную премию президента 20.01.2023 649
- На дежурстве с тросом: более 4 тысяч машин вызволили из снежного плена с начала зимы в РК 20.01.2023 480
- Азамат Абильдаев снова может стать депутатом мажилиса — ЦИК 20.01.2023 899
- Киностудия "Казахфильм" будет модернизирована - Минкульт 20.01.2023 586
- ОБСЕ пригласят наблюдать за выборами в Казахстане 20.01.2023 638
- Чего достигли депутаты Мажилиса VII созыва 20.01.2023 572
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 641
- Нурсултан Назарбаев перенёс операцию на сердце 20.01.2023 2517
- Сдал коррупционера и получил 12 миллионов тенге - Антикор вознаградил жителя Атырау 20.01.2023 1046
- Выборы в мажилис и маслихаты: кто может стать кандидатом в депутаты 20.01.2023 688
- Полицейская погоня закончилась смертью в Уральске 20.01.2023 1115
- Самому молодому казахстанскому акиму 41 год - статистика 20.01.2023 647
- В Алматы парень убил свою девушку, а затем покончил с собой 20.01.2023 5103
- Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца 20.01.2023 695
- Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тысяч долларов 20.01.2023 3161
- Бывшему министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок ареста 20.01.2023 671
- За задержку выплаты зарплат более 900 работодателей оштрафовали в РК 20.01.2023 583
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 1370
- Токаев поручил найти заказчиков преступлений против журналистов 20.01.2023 1244
- Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023 20.01.2023 640
- Турецкая компания планирует построить ТЭЦ в Кокшетау 20.01.2023 616
- В Казахстане за сутки зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом 20.01.2023 571
- Астана примет Чемпионат мира ФИДЕ по шахматам 2023 20.01.2023 834
- Таразец узнал, что "умер" 19 лет назад 20.01.2023 833
- Врач в Италии получила пожизненный срок за "лечение" рака ультразвуком 20.01.2023 1894
- Директор школы в Костанайской области уволилась после инцидента с открытым письмом педагогов 20.01.2023 2051
- Форт-Шевченко может потерять статус города: Проект развития сельских территорий вынесли на обсуждение 20.01.2023 763
- Небывалые морозы погубили урожай на юге Казахстана 20.01.2023 1066
- На территории предприятия в Атырау вспыхнул огонь 20.01.2023 736
- Казахстан сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023 20.01.2023 888
- В Алматы рушится здание новой поликлиники за 775 миллионов тенге 20.01.2023 7270
- Жительница Шымкента приютила десятки людей в своем доме во время морозов 19.01.2023 15547
- Трёхлетний мальчик из Павлодара покорил пользователей соцсетей 19.01.2023 1179
- Казахстанки стали победительницами этапа Кубка мира по стендовой стрельбе 19.01.2023 785
- Казахстанско-китайскую границу закроют с 21 по 23 января 19.01.2023 831
- Фильм о казахстанском би-бое Killa Kolya сняли в Казахстане 19.01.2023 940
- Токаев поблагодарил депутатов мажилиса 19.01.2023 810
- Саиров, Иса и Перуашев - политолог спрогнозировал, кто сможет переизбраться в Мажилис 19.01.2023 1028
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 836
Шестую медаль Универсиады-2023 принесли стране казахстанские лыжники
Сборная Казахстана завоевала шестую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Серебро" в прыжках на лыжах с трамплина в командных мужских соревнованиях выиграли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. С результатом 470.3 они уступили австрийцам (470.5) и обошли первую команду Японии (452.9).
Вторая команда Казахстана в составе Святослава Назаренко и Никиты Девяткина заняла седьмое место из восьми участниц, набрав 381.7 баллов.
Напомним, ранее Васильев уже становился золотым призером Универсиады-2023 в одиночных соревнованиях. Также "золото" Казахстану принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков; "бронзу" выиграли биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.
Теперь у Казахстана шесть медалей на Универсиаде-2023: три золота, одно серебро и две бронзы.
-
Trend news
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 641
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 1370
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 958
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 970
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 11694
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 851
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 1299
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 4566
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1271
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1613
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1793
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 8139
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1515
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 15035
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2374
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1765
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 127282
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1623
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 37231
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 5075
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 4215
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4850
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12638
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5474
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 18073
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8664
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1680
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2418
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1885
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2275
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24770
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7544
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1699
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 4214
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2032
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2486
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9273
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8875
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7265
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3983
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4151
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4261
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6187
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2456
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2772
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3533
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 54041
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3615
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 5061
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2608
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 3218
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3739
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3917
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 7383
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9686
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3317
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 3232
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14468
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5379
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3799
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3298
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5943
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9611
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 40166
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44474
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3983
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3893
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3745
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3700
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3382
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4771
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 4112
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 117237
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 46279
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65575
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3931
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15469
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9665
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 4140
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4530
-
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 663
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 536
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 836
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 907
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 924
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 962
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 904
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 805
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1010
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1045
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1056
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1030
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1259
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1133
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1479
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1498
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1420
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1404
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1526
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1524
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1752
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1604
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1548
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1635
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1743
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4096
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2266
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2448
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3369
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 3063
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 3068
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2986
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2927
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3701
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 4032
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5732
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5795
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5746
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 4171
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 4047
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 4300
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4376
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 4172
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4152
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 5179
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4967
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5478
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5365
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 5251
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5942
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 6202
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6589
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 7042
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6601
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 7219
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 7053
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 7220
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7459
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7582
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 8148
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 8217
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7870
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8440
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 8121
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 8153
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7808
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8329
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8685
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8327
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8595
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8378
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8743
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8530
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9406
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9663
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9507
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9863
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9572
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9636
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9588