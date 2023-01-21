Шестую медаль Универсиады-2023 принесли стране казахстанские лыжники

Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана завоевала шестую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Серебро" в прыжках на лыжах с трамплина в командных мужских соревнованиях выиграли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. С результатом 470.3 они уступили австрийцам (470.5) и обошли первую команду Японии (452.9).

Вторая команда Казахстана в составе Святослава Назаренко и Никиты Девяткина заняла седьмое место из восьми участниц, набрав 381.7 баллов.

Напомним, ранее Васильев уже становился золотым призером Универсиады-2023 в одиночных соревнованиях. Также "золото" Казахстану принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков; "бронзу" выиграли биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.

Теперь у Казахстана шесть медалей на Универсиаде-2023: три золота, одно серебро и две бронзы.