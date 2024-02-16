  • 16 Февраля, 13:36
  • BAIGENEWS

Шестилетнюю девочку изнасиловали в Кызылорде

Сегодня, 13:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шестилетнюю девочку изнасиловали в Кызылорде Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
62

В Кызылорде начали досудебное расследования по факту изнасилования шестилетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление полиции города.

"Подозреваемый задержан и взят под стражу. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле начальника департамента. 

 

Самое читаемое

Наверх