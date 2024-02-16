Шестилетнюю девочку изнасиловали в Кызылорде

В Кызылорде начали досудебное расследования по факту изнасилования шестилетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление полиции города.

"Подозреваемый задержан и взят под стражу. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле начальника департамента.