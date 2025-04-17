Серьёзный инцидент произошёл в одном из жилых домов микрорайона имени Есет батыра: 6-летняя девочка выпала из окна второго этажа, оставшись дома без присмотра взрослых. Ребёнок получил травмы и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным, в момент происшествия родителей не было дома. Обстоятельства случившегося выясняются.

Департамент полиции Актюбинской области обратился к жителям с настоятельным призывом:

"Убедительно просим родителей не оставлять малолетних детей без присмотра. Открытые окна и балконы — смертельно опасны. Устанавливайте ограничители, защитные сетки и проводите с детьми разъяснительные беседы".

Ранее сообщалось о том, что 10 детей выпали из окон в Астане с начала года, трое погибли.

11 апреля мы писали о том, что пятилетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Кокшету.

13 апреля двухлетний ребёнок впал в кому после падения из окна в Павлодаре.