Шестилетняя девочка выпала из окна в Актобе и оказалась в реанимации
Полиция Актобе призывает родителей обеспечить безопасность окон.
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Серьёзный инцидент произошёл в одном из жилых домов микрорайона имени Есет батыра: 6-летняя девочка выпала из окна второго этажа, оставшись дома без присмотра взрослых. Ребёнок получил травмы и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительным данным, в момент происшествия родителей не было дома. Обстоятельства случившегося выясняются.
Департамент полиции Актюбинской области обратился к жителям с настоятельным призывом:
"Убедительно просим родителей не оставлять малолетних детей без присмотра. Открытые окна и балконы — смертельно опасны. Устанавливайте ограничители, защитные сетки и проводите с детьми разъяснительные беседы".
Ранее сообщалось о том, что 10 детей выпали из окон в Астане с начала года, трое погибли.
11 апреля мы писали о том, что пятилетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Кокшету.
13 апреля двухлетний ребёнок впал в кому после падения из окна в Павлодаре.
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