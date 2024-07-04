Шестилетняя девочка упала с качели и сломала позвоночник

Шестилетняя девочка сломала позвоночник в нескольких местах, упав с качелей в детсаду в Санкт-Петеребурге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Ребёнок на полгода прикован к постели. Родители винят во всём воспитательницу, которая после ЧП спешно ушла в отпуск.



Как стало известно SHOT, инцидент произошёл, когда воспитанники и сотрудницы детского сада №69 находились на территории детсада №1 (летом он дежурный и там находятся дети и воспитатели из других учреждений). Маленькая Вероника (имя изменено) качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком. В какой-то момент тот резко встал, из-за чего девочка не удержалась и упала на землю.



Мама обратилась в больницу только через два дня: думали, что у их дочери обычный ушиб. Однако врачи диагностировали у Вероники множественные переломы грудного отдела позвоночника. Девочка больше чем на полгода прикована к постели, ей предстоит серьёзная и длительная реабилитация. Мама пострадавшей обвиняет воспитательницу группы в том, что она недосмотрела за детьми.



В беседе с SHOT заведующая 69-м садиком признала вину своей подчинённой, при этом отпустила её в отпуск. Женщина подчеркнула, что недоумевает, почему мать Вероники не обратилась в больницу и не сделала снимки в тот же день, хотя ей это рекомендовали. Мама девочки же заявила, что педагоги и местный педиатр, наоборот, отговаривали её от профильной медицинской помощи и рентгена.



Сейчас СК проводит проверку.