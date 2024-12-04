Шестилетняя чемпионка мира получила подарок от президента Казахстана

Шестилетней Хадие Кунаевой, чемпионке мира по джиу-джитсу, вручили подарок от имени президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов в своих социальных сетях. Девочка одержала чистую победу на мировом первенстве по джиу-джитсу в Абу-Даби со счётом 11:0.

"Такие значимые победы в столь юном возрасте – результат упорного труда. Тренирует её отец – Самат Кунаев, действующий спортсмен, тренер, основатель клуба "Sam Team". Примечательно, что к занятию спортом главу семьи привела болезнь позвоночника и только упорные занятия вернули ему подвижность и здоровье. Пример отца вдохновил его детей: все они на сегодня являются мастерами спорта", – отметил аким.

Пример семьи, где шестеро из семи детей занимаются единоборствами, – это эталон спортивного воспитания, дисциплины и семейных ценностей, написал Асаин Байханов.

"Золотая медаль Хадии – это гордость не только для вашей семьи, но и всей страны. Желаю Хадие крепкого здоровья, а также новых побед и достижений!" – отметил аким.

Фото: акимат Павлодарской области