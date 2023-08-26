Шестилетний шахматист из Кызылорды удивляет своими достижениями

Кызылординская область всегда славилась своими шахматистами. Один из них — шестилетний Динмухамед Сайран. Юный спортсмен стал чемпионом Западной Азии среди юношей и девушек по категории от шести до 18 лет. Сейчас шахматный вундеркинд готовится к предстоящим соревнованиям, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году Динмухамеду исполнилось шесть лет. По словам родителей, увлекаться шахматами одаренный мальчик начал с раннего возраста. Уже в четыре года он хорошо знал правила игры и мог достойно сыграть партию со взрослым человеком. Особенный талант своего ребенка заметила мама, она записала его в разные кружки и занималось интеллектуальным развитием Димаша. Жадыра Есенжолова вместе с сыном готовится к каждому турниру и старается оказывать ему моральную поддержку.

"Динмухамед очень умный и любознательный мальчик. Будучи совсем маленьким он любил собирать пазлы и играть с конструкторами. Вместо мультфильмов ему нравится решать логические задание, он внимательно прислушивается к наставлением тренеров. В четыре года он уже принимал участие в разных соревнованиях и показывал хорошие результаты. Надеюсь в будущем мой сын станет известным шахматистом и будет достойно защищать честь нашей страны", — делится молодая мама.

К чемпионату Западной Азии по шахмату Динмухамед готовился очень ответственно. На тренировки уходило много сил и времени. Само соревнование проходило в Кыргызстане, на побережье Иссык-Куля. В нем приняли участие более 280 игроков. Среди них есть спортсмены из Индии, Таджикистана, Туркменистана, Бангладеша, Узбекистана и члены международной шахматной федерации. Кызылординец признаётся, что соперники были очень сильными. Однако в важный момент он смог собраться и одержать победу.

"Во время чемпионата я познакомился с известными шахматистами, многому научился. Мы соревновались по трем видом шахмата: рапид, классика и блиц. По рапиду я выиграл золото. Для меня это большое достижение. Всего было семь туров, я победил их всех. Я очень рад, что смог оправдать ожидание родителей и тренеров", — делится юный спортсмен.

Сейчас Динмухамед воспитывается в школе шахматистов Кызылорды. Тренеры очень довольны результатами юного шахматиста и верят в его потенциал. По их словам, игра в шахматы это мощный инструмент гармоничного развития интеллекта ребенка. Даже в век высокой технологии, данный вид спорта не теряет своей популярности.

"Динмухамед очень трудолюбивый мальчик, с ним легко работать. Несмотря на свой юный возраст, он умеет нестандартно мыслить. Я его тренирую несколько лет. В этом году мы участвовали на чемпионате Казахстана. Он занял первое место по классике и мы получили путевку на участие в чемпионате Западной Азии. Думаю большие победы у Динмухамеда впереди", — отметил тренер по шахматом Нурдаулет Асылхан.

Фото: предоставлены тренерами Динмухамеда Сайран