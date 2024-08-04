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Шестилетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа в Сатпаеве

Сегодня, 18:16
АВТОР
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smartik.ru Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: smartik.ru

Врачи области Улытау борются за жизнь мальчика, который выпал из окна в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Шестилетний ребёнок упал из окна квартиры на четвёртом этаже. 

"МЧС в очередной раз напоминает родителям: не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты; установите на окна блокираторы; не ставьте к окнам диваны и стулья. Москитные сетки не уберегут от падения", — напомнили в ведомстве.

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