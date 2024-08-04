Шестилетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа в Сатпаеве
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
123Фото: smartik.ru
Врачи области Улытау борются за жизнь мальчика, который выпал из окна в Сатпаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Шестилетний ребёнок упал из окна квартиры на четвёртом этаже.
"МЧС в очередной раз напоминает родителям: не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты; установите на окна блокираторы; не ставьте к окнам диваны и стулья. Москитные сетки не уберегут от падения", — напомнили в ведомстве.
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