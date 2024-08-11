Шестилетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Астане
Сегодня, 19:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
69Фото: pixabay
Столичные врачи борются за жизнь ребёнка, выпавшего из окна четвёртого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Не оставляйте детей без присмотра. Сегодня в Астане шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Врачи борются за жизнь ребёнка", — говорится в сообщении.
Спасатели обеспокоены участившимися случаями падения детей из окон многоэтажек.
Напомним, на этой неделе в столице со второго этажа упал годовалый малыш.
Также врачи области Улытау борются за жизнь мальчика, который выпал из окна в Сатпаеве. В Алматы двухлетний ребёнок сорвался с высоты 15 этажа и разбился насмерть.
Самое читаемое
- Голос Димаша Кудайбергена зазвучал на Олимпиаде в Париже
- Би-бой Амир Закиров прорвался в четвертьфинал Олимпийских игр
- Матери борца Демеу Жадраева вручили ключи от нового дома в Жаркенте
- Серебряный призёр Олимпиады Демеу Жадраев вернулся на родину
- Четыре балла разрушили наш план: тренер Алишера Ергали прокомментировал его поражение