Шестилетний ребёнок выпал из окна четвертого этажа в Астане

Столичные врачи борются за жизнь ребёнка, выпавшего из окна четвёртого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Не оставляйте детей без присмотра. Сегодня в Астане шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Врачи борются за жизнь ребёнка", — говорится в сообщении.

Спасатели обеспокоены участившимися случаями падения детей из окон многоэтажек.

Напомним, на этой неделе в столице со второго этажа упал годовалый малыш.

Также врачи области Улытау борются за жизнь мальчика, который выпал из окна в Сатпаеве. В Алматы двухлетний ребёнок сорвался с высоты 15 этажа и разбился насмерть.