Шестилетний ребёнок едва не погиб в горящей квартире в Астане

Столичные пожарные успели спасти квартиру от уничтожения огнём, а соседи до их приезда взломали дверь и вынесли шестилетнего ребёнка, запертого внутри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На пульт 112 поступило сообщение о том что, в Байконырском районе столицы, в доме по улице Кравцова горит квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, внутри квартиры есть ребенок. Приехав к месту вызова, спасатели выяснили, что до прибытия сотрудников МЧС соседи вскрыли входную дверь квартиры и спасли ребенка 2018 года рождения. Пожарные оперативно ликвидировали загорание матраса и линолеума на площади один квадратный метр", — сообщили в МЧС РК.

В ведомстве уточнили, что ребёнок не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Как выяснилось, мать ребёнка вышла в магазин.