Шестилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Темиртау
Сегодня, 11:49
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Сегодня, 11:49Сегодня, 11:49
116Фото: darminaopel.ru
В Темиртау, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры третьего этажа мальчик 2018 года рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.
Спасатели просят казахстанских родителей не оставлять детей без присмотра; окна квартир, где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами; заблокировать оконные ручки, чтобы ребёнок не смог открыть её самостоятельно.
"Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник", — предупреждают спасатели.
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