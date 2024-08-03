Шестилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Темиртау

В Темиртау, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры третьего этажа мальчик 2018 года рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Спасатели просят казахстанских родителей не оставлять детей без присмотра; окна квартир, где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами; заблокировать оконные ручки, чтобы ребёнок не смог открыть её самостоятельно.