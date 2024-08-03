  • 3 Августа, 12:40
  • BAIGENEWS

Шестилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Темиртау

Сегодня, 11:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
darminaopel.ru Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
116
Фото: darminaopel.ru

В Темиртау, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры третьего этажа мальчик 2018 года рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Спасатели просят казахстанских родителей не оставлять детей без присмотра; окна квартир, где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами; заблокировать оконные ручки, чтобы ребёнок не смог открыть её самостоятельно.

"Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник", — предупреждают спасатели.

Самое читаемое

Наверх