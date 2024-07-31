Шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Темиртау

От полученных травм ребёнок скончался на месте, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"Сегодня в городе Темиртау, оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры 6-го этажа мальчик 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек МЧС предупреждает: