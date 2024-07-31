  • 31 Июля, 15:50
  • BAIGENEWS

Шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Темиртау

Сегодня, 14:54
АВТОР
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pg13.ru Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
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Фото: pg13.ru

От полученных травм ребёнок скончался на месте, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"Сегодня в городе Темиртау, оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры 6-го этажа мальчик 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек МЧС предупреждает:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;
  • заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • никогда не используйте противомоскитные сетки - дети прислоняются к ним и падают вместе с ними;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

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