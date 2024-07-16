  • 16 Июля, 14:43
  • BAIGENEWS

Шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Сегодня, 13:25
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25
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Фото: pixabay.com

Инцидент произошел сегодня, 16 июля, в Акмолинской области на территории многоэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

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