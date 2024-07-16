Шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
141Фото: pixabay.com
Инцидент произошел сегодня, 16 июля, в Акмолинской области на территории многоэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.
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