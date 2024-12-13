Шестилетний ребёнок утонул в реке в Темиртау
Мальчик находился без присмотра взрослых.
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
131Фото: ДЧС Карагандинской области
Ребёнок, находившийся без присмотра взрослых, провалился под лёд и утонул в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла в районе моста через реку Нура.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ДЧС. Силами оперативного спасательного отряда извлечено из воды тело мальчика 2018 года рождения. Причины инцидента устанавливаются.