  • 13 Декабря, 18:56
  • BAIGENEWS

Шестилетний ребёнок утонул в реке в Темиртау

Мальчик находился без присмотра взрослых.

Сегодня, 17:43
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: ДЧС Карагандинской области

Ребёнок, находившийся без присмотра взрослых, провалился под лёд и утонул в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz

Трагедия произошла в районе моста через реку Нура.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ДЧС. Силами оперативного спасательного отряда извлечено из воды тело мальчика 2018 года рождения. Причины инцидента устанавливаются.

 

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