Ребёнок, находившийся без присмотра взрослых, провалился под лёд и утонул в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла в районе моста через реку Нура.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ДЧС. Силами оперативного спасательного отряда извлечено из воды тело мальчика 2018 года рождения. Причины инцидента устанавливаются.