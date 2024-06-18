Шестилетний мальчик выпал из окна в Костанайской области

В Лисаковске шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

"Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпал из окна пятого этажа. Малыш госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.