Шестилетний мальчик выпал из окна в Костанайской области
Сегодня, 13:10
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Сегодня, 13:10Сегодня, 13:10
89Фото: 78.ru
В Лисаковске шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
"Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпал из окна пятого этажа. Малыш госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
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