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pixabay.com Сегодня, 17:24
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Сегодня, 17:24
250
Фото: pixabay.com

Шестиклассника подозревают в насилии над ребенком в Туркестанской области

Ученика одной из школ в Толебийском районе Туркестанской области подозревают в насилии над пятиклассником. Ситуацию прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Информация поступила на горячую линию фонда #НеМолчиKZ. 

"Шестиклассник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятиклассника. Мама пострадавшего работала в этой же школе. Администрация школы приходила к ней домой и просила не заводить дело, в итоге она уехала из села, обиженная на коллектив. В полиции завели дело, ждут результаты экспертиз, но сельчане опасаются фальсификации, потому что родственник малолетнего насильника работаем врачом", - сказано в сообщении фонда.

В полиции уточнили, что 29 марта в Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница, сообщившая, что несовершеннолетний житель района совершил действия сексуального характера в отношении её сына. 

"Данный факт зарегистрирован по части 3-1 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".  На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и провела все необходимые мероприятия. Проводится  досудебное расследование. Назначен ряд соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Расследование дела находится на личном контроле руководства департамента полиции Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

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Сегодня, 17:24
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