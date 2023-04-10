Шестиклассника подозревают в насилии над ребенком в Туркестанской области

Фото: pixabay.com

Ученика одной из школ в Толебийском районе Туркестанской области подозревают в насилии над пятиклассником. Ситуацию прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Информация поступила на горячую линию фонда #НеМолчиKZ.

"Шестиклассник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятиклассника. Мама пострадавшего работала в этой же школе. Администрация школы приходила к ней домой и просила не заводить дело, в итоге она уехала из села, обиженная на коллектив. В полиции завели дело, ждут результаты экспертиз, но сельчане опасаются фальсификации, потому что родственник малолетнего насильника работаем врачом", - сказано в сообщении фонда.

В полиции уточнили, что 29 марта в Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница, сообщившая, что несовершеннолетний житель района совершил действия сексуального характера в отношении её сына.