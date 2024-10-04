Шестиклассник покончил с собой из-за буллинга в школе

В Ставрополе шестиклассник покончил с собой из-за буллинга в кадетской школе, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал Baza.

12-летнего Михаила (имя изменено) воспитывала мать. Семья недавно переехала из Ипатово (Ставропольский край) в Ставрополь, где мальчик поступил на учебу в кадетскую школу.

В новом учебном заведении одноклассники дразнили парня и издевались над ним.

Спустя неделю после начала учебы, ребенок не выдержал и решил свести счеты с жизнью.

23 сентября тело мальчика нашли под окнами его дома на улице Ворошилова.

По словам родных, Михаил ранее не говорил о самоубийстве, не состоял на учете в ПНД.

Возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 2 статьи 110 УК РФ “Доведение до самоубийства”.