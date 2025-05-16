Сотрудники киберполиции департамента полиции города Шымкент в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Anti-Fraud" задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщает портал Polisia.kz.

По информации следствия, злоумышленник предложил шестикласснику приобрести "прокачанный" аккаунт в популярной мобильной игре Free Fire. Ребёнок, поверив аферисту, по его указанию сфотографировал банковскую карту своей матери и передал подозреваемому все необходимые данные, включая CVV-код и код подтверждения операции.

В результате с банковского счёта было списано более 2 миллионов тенге. Узнав о пропаже денег, мать ребёнка немедленно обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

Полиция напоминает родителям о необходимости контролировать активность детей в интернете и регулярно проводить с ними профилактические беседы о кибербезопасности. Никогда не передавайте и не позволяйте детям передавать посторонним данные банковских карт.

В случае подозрительной активности или мошенничества — обращайтесь в полицию и звоните на номер 102.

Ранее астанчанин поверил TikTok-экстрасенсу и отдал ему десятки тысяч тенге.