Шестиклассник отдал мошенникам 2 млн тенге за прокачанный аккаунт в игре
В Шымкенте задержан интернет-мошенник.
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Сотрудники киберполиции департамента полиции города Шымкент в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Anti-Fraud" задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщает портал Polisia.kz.
По информации следствия, злоумышленник предложил шестикласснику приобрести "прокачанный" аккаунт в популярной мобильной игре Free Fire. Ребёнок, поверив аферисту, по его указанию сфотографировал банковскую карту своей матери и передал подозреваемому все необходимые данные, включая CVV-код и код подтверждения операции.
В результате с банковского счёта было списано более 2 миллионов тенге. Узнав о пропаже денег, мать ребёнка немедленно обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.
Полиция напоминает родителям о необходимости контролировать активность детей в интернете и регулярно проводить с ними профилактические беседы о кибербезопасности. Никогда не передавайте и не позволяйте детям передавать посторонним данные банковских карт.
В случае подозрительной активности или мошенничества — обращайтесь в полицию и звоните на номер 102.
Ранее астанчанин поверил TikTok-экстрасенсу и отдал ему десятки тысяч тенге.
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