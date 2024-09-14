Шестиклассник напал с ножом на сверстников: к ответственности привлекли родителей

В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали инцидент со школьником, который напал с ножом на сверстников, передаёт BaigeNews.kz.

Как подчеркнула региональный уполномоченного по правам ребёнка Сауле Шакенева, согласно статье 15 УК возраст уголовной ответственности несовершеннолетних чётко определён — с 16 лет, а если дело касается особо тяжкого преступления, то с 14. В этом же случае мальчику 11 лет.

"Cогласно предоставленной мне информации уголовное дело возбуждено", — уточнила уполномоченный по правам ребёнка.

В пресс-службе департамента полиции уточнили этот момент: отвечать за поступки подростка будут родители.

"По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в одном из дворов по улице Камзина, в результате которого два школьника получили травмы, нанесенные другим несовершеннолетним, возбуждено уголовное дело. Законный представитель несовершеннолетнего привлечён к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности ребёнка. Поведение школьника рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где приняты меры о переводе несовершеннолетнего на домашний формат обучения", — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошёл 11 сентября, ученик школы №21 в Дачном микрорайоне Павлодара напал с ножом на сверстников возле магазина, недалеко от школы. Подросток сказал полицейским, что не помнит, что кого-то ударил ножом. Пострадавшие ученики уже вернулись в школу, их здоровью ничего не угрожает. Инцидент расследует полиция, во время следствия, нападавший мальчик будет учиться дистанционно. Ранее в облздраве рассказали о состоянии пострадавших мальчиков.