Шестиклассник напал с ножом на школьников в Павлодаре

В Павлодаре ученик шестого класса ранил ножом двоих детей, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Kerek.pv. Очевидцы пишут, что инцидент произошёл недалеко от школы №21, рядом с магазином "Эрзи".

Информацию подтвердила региональный уполномоченный по правам ребёнка Сауле Шакенева.

"Согласно предоставленной мне информации, ЧП действительно имело место 11 сентября. Вблизи магазина "Эрзи" в обеденное время один учеников шестого класса СОШ 21, нанёс колотые ранения двум учащимся этой же школы, однако сам факт нанесения мальчик, по его словам, не помнит. Пострадавшие ребята умолчали об этом, а вечером того же они обратились за медпомощью в областную детскую больницу. Утром 12 сентября родители пострадавших детей известили об инциденте администрацию школы", — говорится в сообщении.

Также, по информации уполномоченного по правам ребёнка, в пятницу прошло внеочередное заседание городской Комиссии по делам несовершеннолетних.