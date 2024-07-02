Шестидневную рабочую неделю ввели в Греции

В Греции с 1 июля начала действовать шестидневная рабочая неделя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Положение принято осенью прошлого года занимавшим пост главы Минтруда Греции Адонисом Георгиадисом.

За шестой день работникам будет доплачиваться в размере 40 процентов дневной заработной платы и 115 процентов, если это праздничный день, при этом они будут иметь право на дополнительный выходной в течение предстоящей недели.

Ранее в правительстве РК пояснили, что может воспользоваться нормой Трудового кодекса и работать всего четыре дня в неделю.