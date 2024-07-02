Шестидневную рабочую неделю ввели в Греции
Сегодня, 03:32
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Сегодня, 03:32Сегодня, 03:32
114Фото: pxhere.com
В Греции с 1 июля начала действовать шестидневная рабочая неделя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Положение принято осенью прошлого года занимавшим пост главы Минтруда Греции Адонисом Георгиадисом.
За шестой день работникам будет доплачиваться в размере 40 процентов дневной заработной платы и 115 процентов, если это праздничный день, при этом они будут иметь право на дополнительный выходной в течение предстоящей недели.
Ранее в правительстве РК пояснили, что может воспользоваться нормой Трудового кодекса и работать всего четыре дня в неделю.
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