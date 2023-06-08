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Getty Images Сегодня, 18:09
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Сегодня, 18:09
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Фото: Getty Images

Шестерых маленьких детей ранили ножом во Франции

Мужчина с ножом напал на группу детей в возрасте около трёх лет в парке у озера близ коммуны Анси на юго-востоке Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

В результате пострадали как минимум семь человек, в том числе шестеро детей. Le Parisien пишет, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

Нападавшего уже задержали. Причина нападения пока не называется.

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Сегодня, 18:09
165
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