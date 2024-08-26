Шестерых казахстанцев наградил орденами президент Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы государственных и общественных деятелей Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

"За личный вклад в выведение на новый уровень отношений взаимного уважения, доверия, добрососедства и стратегического партнёрства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, наполнение политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества практическим содержанием и важными инициативами, расширение и всестороннее развитие связей в приоритетных направлениях, активное продвижение совместных проектов, а также за выдающиеся заслуги на пути дальнейшего укрепления многовековой дружбы народов наших стран наградить орденом "Дўстлик" Республики Узбекистан:

Карина Ерлана Тынымбайулы - государственного советника Республики Казахстан

Желдибая Руслана Султанулы - помощника Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям

Жумангарина Серика Макашевича - заместителя премьер-министра Республики Казахстан

Балаеву Аиду Галымовну - министра культуры и информации Республики Казахстан

Атамкулова Бейбута Бакировича - чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан

Хашимжанова Икрама Акрамовича - председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.