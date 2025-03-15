Шестерых человек вызволили из снежного плена в ВКО
Три легковых автомобиля застряли в снегу.
Сегодня, 21:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:21Сегодня, 21:21
72Фото: МЧС РК
В Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС пришли на помощь водителям и пассажирам, застрявшим в сугробах на трассе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В экстренные службы поступил тревожный сигнал: неподалеку от села Куйган в Курчумском районе три легковых автомобиля оказались в снежном заносе. Пассажиры не могли выбраться самостоятельно.
На место выехали спасатели, которые отбуксировали машины на расчищенный участок дороги. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.
"Мы настоятельно рекомендуем водителям учитывать погодные условия перед поездкой и обязательно брать с собой все необходимое на случай непредвиденных ситуаций", — подчеркнули в МЧС.
Видео: МЧС РК
Самое читаемое