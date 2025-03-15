  • 15 Марта, 22:07
  • BAIGENEWS

Шестерых человек вызволили из снежного плена в ВКО

Три легковых автомобиля застряли в снегу.

Сегодня, 21:21
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:21
Сегодня, 21:21
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Фото: МЧС РК

В Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС пришли на помощь водителям и пассажирам, застрявшим в сугробах на трассе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В экстренные службы поступил тревожный сигнал: неподалеку от села Куйган в Курчумском районе три легковых автомобиля оказались в снежном заносе. Пассажиры не могли выбраться самостоятельно.

На место выехали спасатели, которые отбуксировали машины на расчищенный участок дороги. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

"Мы настоятельно рекомендуем водителям учитывать погодные условия перед поездкой и обязательно брать с собой все необходимое на случай непредвиденных ситуаций", — подчеркнули в МЧС.

Видео: МЧС РК

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