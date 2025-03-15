В Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС пришли на помощь водителям и пассажирам, застрявшим в сугробах на трассе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В экстренные службы поступил тревожный сигнал: неподалеку от села Куйган в Курчумском районе три легковых автомобиля оказались в снежном заносе. Пассажиры не могли выбраться самостоятельно.

На место выехали спасатели, которые отбуксировали машины на расчищенный участок дороги. К счастью, никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.