В Караганде сотрудники МЧС при пожаре спасли шестерых человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар разгорелся в квартире на втором этаже одного из жилых домов улице Дюсембекова.

"Пламя охватило кухонную мебель, а густой дым быстро распространился по подъезду. Пожарный-спасатель Наиль Асадуллин, который жил в этом доме, позвонил в экстренную службу и не раздумывая, начал спасать людей. Пожар полностью ликвидирован. Силами МЧС при помощи спасательных колпаков спасено шесть человек, из них двое детей", — говорится в сообщении.

Сотрудники Центра медицины катастроф на месте пожара оказали первую медицинскую помощь пожилой женщине 1949 года рождения, которая отказалась от госпитализации.