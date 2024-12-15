Шестерых человек спасли пожарные в Караганде
Среди спасённых — двое детей.
Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49Сегодня, 20:49
174Фото: vladimir.mk.ru
В Караганде сотрудники МЧС при пожаре спасли шестерых человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Пожар разгорелся в квартире на втором этаже одного из жилых домов улице Дюсембекова.
"Пламя охватило кухонную мебель, а густой дым быстро распространился по подъезду. Пожарный-спасатель Наиль Асадуллин, который жил в этом доме, позвонил в экстренную службу и не раздумывая, начал спасать людей. Пожар полностью ликвидирован. Силами МЧС при помощи спасательных колпаков спасено шесть человек, из них двое детей", — говорится в сообщении.
Сотрудники Центра медицины катастроф на месте пожара оказали первую медицинскую помощь пожилой женщине 1949 года рождения, которая отказалась от госпитализации.
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