Шестеро казахстанцев находились на борту рухнувшего под Актау самолёта
Списки пассажиров уточняются.
Сегодня, 13:09
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Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
93Фото: vesti.az
На борту потерпевшего крушение самолета под Актау, по предварительным данным, находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные КГА.
На борту самолета находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа, проинформировали в ведомстве.
"По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек, из них 22 человек доставлены в больницу. Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП", - сообщили также в МЧС РК.
Списки пассажиров уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в больницах Актау подготовили десятки коек для пострадавших при крушении самолета.
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