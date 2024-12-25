На борту потерпевшего крушение самолета под Актау, по предварительным данным, находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные КГА.

На борту самолета находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа, проинформировали в ведомстве.

"По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек, из них 22 человек доставлены в больницу. Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП", - сообщили также в МЧС РК.

Списки пассажиров уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в больницах Актау подготовили десятки коек для пострадавших при крушении самолета.