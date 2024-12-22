Шестеро детей получили травмы на ледяной горке в центре Костаная, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в областной станции скорой помощи, пятеро из пострадавших госпитализированы, одного ребёнка отправили домой.

Медики диагностировали детям травмы различной степени тяжести. При этом две девочки с разницей в несколько часов на момент прибытия бригад находились без сознания.