  • 22 Декабря, 22:50
  • BAIGENEWS

Шестеро детей получили травмы во время катания с горки в центре Костаная

К моменту приезда скорой две девочки были без сознания.

Сегодня, 22:37
АВТОР
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express-k.kz Сегодня, 22:37
Сегодня, 22:37
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Фото: express-k.kz

Шестеро детей получили травмы на ледяной горке в центре Костаная, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в областной станции скорой помощи, пятеро из пострадавших госпитализированы, одного ребёнка отправили домой. 

Медики диагностировали детям травмы различной степени тяжести. При этом две девочки с разницей в несколько часов на момент прибытия бригад находились без сознания. 

"Уважаемые родители, помните — ледяные горки не только забава и радость, но и объект повышенной опасности, в случае несоблюдения правил безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра во время катаний. Вы, родители, в первую очередь несёте ответственность за жизнь и здоровье вашего ребёнка", — обратились медики к жителям города.

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