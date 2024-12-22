Шестеро детей получили травмы во время катания с горки в центре Костаная
К моменту приезда скорой две девочки были без сознания.
Сегодня, 22:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:37Сегодня, 22:37
46Фото: express-k.kz
Шестеро детей получили травмы на ледяной горке в центре Костаная, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в областной станции скорой помощи, пятеро из пострадавших госпитализированы, одного ребёнка отправили домой.
Медики диагностировали детям травмы различной степени тяжести. При этом две девочки с разницей в несколько часов на момент прибытия бригад находились без сознания.
"Уважаемые родители, помните — ледяные горки не только забава и радость, но и объект повышенной опасности, в случае несоблюдения правил безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра во время катаний. Вы, родители, в первую очередь несёте ответственность за жизнь и здоровье вашего ребёнка", — обратились медики к жителям города.
Самое читаемое