Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии: перспективы и вызовы кооперации

9 августа в Астане пройдёт Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой примут участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Данная встреча подводит итоги первого цикла консультативных встреч, начавшегося в марте 2018 года, и открывает новые горизонты для сотрудничества между Центрально-Азиатскими странами. Эксперты Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК поделились с корреспондентом BaigeNews.kz своими ожиданиями от мероприятия.

Завершается первый цикл Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая встреча была проведена 15 марта 2018 году в Астане, которая придала новый импульс взаимоотношениям стран региона и стала важным шагом процесса регионализации. Далее встречи проходили в Ташкенте в 2019 году, Туркменбаши в 2021 году, в Чолпон-Ате в 2022 году, в Душанбе в 2023 году.

По словам главного эксперта Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Болата Ауелбаева, данные встречи, не смотря на отсутствие институционализации, стали постоянной и действенной платформой для обсуждения общих вопросов региона.

"Консультативная встреча глав государств Центральной Азии является диалоговой площадкой, тем не менее, ей придается большое значение. К примеру, в итоговом документе Астанинского саммита ШОС отмечено, что государства-члены организации приветствуют проведение на регулярной основе Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и выступают за активную роль ШОС в дальнейшем укреплении стабильности и социально-экономическом развитии этого региона", - сказал Болат Ауелбаев.

Значимость кооперации

Эксперт акцентирует внимание на возможностях создания устойчивых коопераций в различных сферах, таких как транспортно-коммуникационная, водно-энергетическая, а также производственная инфраструктура. В качестве примера он привёл соглашение о строительстве высокогорной плотины Камбар-Ата-1.

"У нас очень много направлений и отраслей, где регион имеет общие проблемы и возможно построение систем с общей региональной инфраструктурой, которая будет находиться в управлении нескольких государств. Один из таких проектов – это соглашение о строительстве Камбар-Ата-1. Три государства – Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан участвуют в строительстве высокогорной плотины. Их доля участия в регулировании этого объекта будет практически одинаковой – 33%, 33% и 34%. Это соглашение станет прецедентом, который катализирует создание Центрально-Азиатского водно-энергетического консорциума", - объяснил он.

Также не следует забывать о подписанном в этом году меморандуме между Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном о прокладке высоковольтного кабеля через Каспийское море и дельнейшего его присоединения к европейской энергетической сети, что также служит примером нового уровня кооперации. Данные проекты демонстрируют стремление стран не только к экономической интеграции, но и к более глубокой взаимозависимости, что может стать основой для будущей институционализации.

Сложности и вызовы

Однако, как отметил Болат Ауелбаев, перед Консультативными встречами глав государств Центральной Азии имеется ряд вызовов. Интеграция требует тщательной проработки, учета и баланса интересов каждой страны.

"Пока мы не говорим об интеграции, мы говорим о кооперации. Именно гибкость такого подхода будет способствовать более успешному взаимодействию. Если один из проектов не получится, то мы можем отказаться от него, но уже без особого ущерба для сторон. Если реализация проекта будет успешной, это позволит странам региона расширить данный опыт", - подчеркивает эксперт.

За прошедший шестилетний цикл взаимоотношений центральноазиатских республик этот баланс интересов сторон не был нарушен. Напротив, была достигнута положительная динамика – увеличился двусторонний товарооборот между странами практически в два раза. Даже в ковидный год, когда закрылись все границы, Казахстан получал фрукты и овощи из Узбекистана, другие страны получали казахстанское зерно. Взаимоотношения не были утрачены, не смотря на строгие санитарно-эпидемиологические ограничения.

Новый этап взаимодействия в Центральной Азии

С началом второго цикла взаимоотношений становится очевидным, что центральноазиатские страны твердо намерены самостоятельно решать свои внутрирегиональные проблем. Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана могут обсуждать и принимать решения без вмешательства внешних игроков. Азербайджан на равных условиях тоже может стать равным участником процесса и это укрепляет позиции "центральноазиатской пятерки". Однако крупные региональные державы на своих условиях не вмешиваются в дела Центральной Азии.

Как отметил эксперт, важно, что между соседями сохраняется мир, и любые возникающие проблемы решаются дипломатическим путём. Особенно значимым является тот факт, что этот формат консультативных встреч сыграл повлиял на позитивный ход в разрешении пограничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. Именно в рамках этого сотрудничества удалось минимизировать вмешательство третьих сторон в крайне сложные вопросы, касающиеся границ, которые за три десятилетия были запутанными, что стало предметом ожесточённых споров.

"Эффективное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном демонстрирует, что благодаря дипломатическим консультациям между главами государств можно удерживать мир в регионе. Сохранение этого мира, в свою очередь, создает условия для хороших экономических и культурных отношений. Если страны смогут регулировать свои споры и наладить взаимные торговые и инвестиционные связи, это положительно скажется на сближении экономик и культур народов Центральной Азии", - сказал Ауелбаев.

Необходимость институционализации

Эксперт также считает, что для создания полноценной региональной организации еще потребуется некоторое время.

"На данный момент она является диалоговой площадкой, в рамках которой президенты пяти республик обсуждают общие вопросы региона и принимают соответствующие решения. Пока Консультативная встреча не облачена в некую международную организацию. Сейчас предлагают некоторые моменты этой встречи институционализировать. Но, на мой взгляд, время ещё не настало. Это процесс будущего", - сказал Ауелбаев.

По его словам, в текущем формате идет накопление взаимного опыта и проектов. Положительный тренд должен закрепляться, поэтому важно увеличить количество совместных инициатив и контактов, которые будут не только количественными, но и качественными, приносящими взаимную выгоду всем сторонам.

Когда таких проектов станет достаточно, можно будет говорить о необходимости создания более формальной структуры, к примеру как Водно-энергетический консорциум, промышленные или бизнес-ассоциация Центральной Азии. Создание подобных организаций станет логичным шагом в развитии сотрудничества, поскольку они смогут формализовать и укрепить взаимодействие стран.

Таким образом, начавшийся второй цикл взаимодействия между государствами Центральной Азии подчеркивает значимость самостоятельного решения внутренних вопросов и укрепления мира в регионе. Консультативная встреча служит эффективной платформой для достижения взаимопонимания и согласования совместных проектов, что в будущем может стать основой для более глубокой интеграции и создания организаций, способствующих развитию политического, экономического и культурного сотрудничества. Эффективный диалог и дипломатические усилия являются ключевыми факторами в обеспечении благополучия и стабильности Центральной Азии.

Стратегия "Центральная Азия-2040"

Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алишер Тастенов подчеркивает, что это Шестая Консультативная встреча станет знаковым мероприятием для развития региона и определит динамику многопланового сотрудничества на ближайшие годы.

Более того, он отметил, что одним из ключевых пунктов повестки встречи станет принятие Стратегии развития региональной кооперации "Центральная Азия-2040". Этот концептуальный документ был разработан для расширения пятистороннего взаимодействия и укрепления международной субъектности Центральной Азии, отметил эксперт.

В центре внимания КВГГЦА будут также вопросы развития кооперации, стабильности и безопасности в регионе, в том числе торгово-экономическое партнерство, развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

"Консультативные встречи лидеров стран Центральной Азии проводятся с 2018 года и стали больше, чем традицией, выступая конструктивной площадкой регионального сотрудничества и развития с принятием совместных действий для решения общих вызовов. Примечательно, что первая встреча была проведена именно в Казахстане, в Астане. Сегодня же назрел вопрос организации рабочего органа ежегодных встреч на высшем уровне", - сказал Тастенов.

Он добавил, что за последние годы уровень сотрудничества центральноазиатских стран значительно вырос, повысилась динамика взаимодействия как внутри региона, так и в формате "С5+1".

Выросла приоритетность региональных отношений, достигнуты новые вершины партнерства. Так, с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном заключены и расширены договоры о союзнических отношениях.

"Расширяется взаимодействие не только в политической, но и торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, водно-энергетической и гуманитарной сферах. Только за последние 10 лет взаимная торговля стран региона увеличилась в 2,5 раза и достигла почти 11 млрд долларов, из них только наш экспорт составляет 5,5 млрд долларов", - отметил Алишер Тастенов.

В целом укрепление регионального сотрудничества, улучшение инвестиционного климата становится ключевыми факторами для развития экономического сотрудничества и делового климата в Центральной Азии.