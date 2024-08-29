Шесть улиц перекроют из-за марафона в Астане
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31 августа несколько улиц в столице будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run", передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Так, 31 августа с 8:00 до 10:00 ниже указанные улицы будут перекрыты:
- Ул. Бейбитшилик от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра;
- Ул. А. Жангельдина от ул. Бейбитшилик до пр. Женис;
- Пр. Женис от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина;
- Ул. С. Сейфуллина от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова;
- Ул. К.Кумисбекова от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары;
- Ул. Кенесары от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауезова.
Отмечается, что для удобства участников будет организована парковка возле здания по ул. Бейбитшилик, 9, заезд будет осуществлён со стороны улицы Т. Бигельдинова.
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