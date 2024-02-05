  • 5 Февраля, 13:22
  • BAIGENEWS

Шесть участков трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане

Сегодня, 13:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
91
Фото: pixabay.com

В Казахстане из-за непогоды закрыто движение автотранспорта на шести участках дорог в четырёх регионах республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Актюбинской области закрыто три участка на автодороге "Самара-Шымкент":

  • с 776 до 965 километра,  на участке от заправки ЭКО Ойл до посёлка Карабутак,
  • с 965 до 1153 километра, на участке от посёлкаКарабутак до посёлка Иргиз,
  • с 1153 до 1240 километра, на участке от посёлка Иргиз до границы Кызылординской области.

В Костанайской области на автодороге "Жезказган-Петропавловск" с 252 до 335 километра закрыт один участок от границы области Улытау до Аркалыка.

В Кызылординской области на автодороге "Самара-Шымкент" с 1240 до 1360 километра  закрыт один участок от границы Актюбинской области до Аркалыка.

В области Улытау на автодороге "Жезказган-Петропавловск" с 137 до 252 километра закрыт один участок от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

Самое читаемое

Наверх