Шесть участков трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане
Сегодня, 13:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:07Сегодня, 13:07
91Фото: pixabay.com
В Казахстане из-за непогоды закрыто движение автотранспорта на шести участках дорог в четырёх регионах республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
В Актюбинской области закрыто три участка на автодороге "Самара-Шымкент":
- с 776 до 965 километра, на участке от заправки ЭКО Ойл до посёлка Карабутак,
- с 965 до 1153 километра, на участке от посёлкаКарабутак до посёлка Иргиз,
- с 1153 до 1240 километра, на участке от посёлка Иргиз до границы Кызылординской области.
В Костанайской области на автодороге "Жезказган-Петропавловск" с 252 до 335 километра закрыт один участок от границы области Улытау до Аркалыка.
В Кызылординской области на автодороге "Самара-Шымкент" с 1240 до 1360 километра закрыт один участок от границы Актюбинской области до Аркалыка.
В области Улытау на автодороге "Жезказган-Петропавловск" с 137 до 252 километра закрыт один участок от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
Самое читаемое
- Казахстанский боец потерпел первое поражение в карьере в UFC
- Ядерную ракету нашли в гараже у жителя США
- Эту пару создал чат GPT: Айю Шалкар подозревают в отношениях с актёром Аскаром Ильясовым
- 15-летний подросток устроил массовое ДТП в Астане
- Автомобиль с рыбаками ушёл под лёд в Карагандинской области