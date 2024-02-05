Шесть участков трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане

В Казахстане из-за непогоды закрыто движение автотранспорта на шести участках дорог в четырёх регионах республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Актюбинской области закрыто три участка на автодороге "Самара-Шымкент":

с 776 до 965 километра, на участке от заправки ЭКО Ойл до посёлка Карабутак,

с 965 до 1153 километра, на участке от посёлкаКарабутак до посёлка Иргиз,

с 1153 до 1240 километра, на участке от посёлка Иргиз до границы Кызылординской области.

В Костанайской области на автодороге "Жезказган-Петропавловск" с 252 до 335 километра закрыт один участок от границы области Улытау до Аркалыка.

В Кызылординской области на автодороге "Самара-Шымкент" с 1240 до 1360 километра закрыт один участок от границы Актюбинской области до Аркалыка.

В области Улытау на автодороге "Жезказган-Петропавловск" с 137 до 252 километра закрыт один участок от посёлка Улытау до границы Костанайской области.