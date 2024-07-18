Шесть тысяч иностранцев выдворили из Казахстана с начала года

В МВД подвели итоги миграционного контроля за первое полугодие. За нарушение режима к административной ответственности привлекли более 47 тысяч иностранцев. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передаёт BaigeNews.kz.

Шесть тысяч иностранцев выдворены за пределы страны. Им закрыт въезд на пять лет.

Превентивно сокращены сроки пребывания 6,5 тысячи иностранцев, обеспечен их выезд.

Две тысячи работодателей оштрафованы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

Среди постоянно проживающих иностранцев выявлено две тысячи нарушителей, которым аннулированы виды на жительство.