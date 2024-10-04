Шесть телефонов пыталась передать девушка подследственному в СИЗО Астаны

Сотрудники СИЗО Астаны предотвратили попытку передачи шести мобильных телефонов и аксессуаров к ним подследственному, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Знакомая арестованного скрыла устройства в пироге, пытаясь обмануть охрану. В результате происшествия 22-летняя жительница Астаны была привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 481 КоАП РК “Передача лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов”, - сообщили сотрудники СИЗО.

Полицейские напоминают о важности соблюдения закона и об ответственности за подобные действия.