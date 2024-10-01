Шесть сёл ЗКО из-за подрядчика остались без воды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шесть сёл в ЗКО из-за недобросовестного подрядчика остались без воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Уральской недели".
Речь идёт о сёлах Абай, Талпын, Барбастау, Магистральное, Подстепное и Чапаево, в которых были начаты строительство и реконструкция водопровода три года назад. Но подрядчику ТОО "КазЕвроСтрой" так и не удалось завершить строительные работы.
"Из-за недобросовестного подрядчика, в частности, ТОО "КазЕвроСтрой", с 2021 и 2022 годов не удалось завершить работы по водоснабжению по сёлам Абай, Талпын, Барбастау и Магистральное. Договоры с ТОО "КазЕвроСтрой" расторгнуты. Строительные работы планируется завершить силами местных подрядчиков до конца этого года. То же самое в сёлах Подстепное и Чапаево, в которых должны были провести строительные работы по реконструкции водопровода. На сегодняшний день работы по реконструкции продолжаются, и завершить их планируют до конца текущего года", – сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев на брифинге.
Он отметил, что на сегодняшний день более 100 сёл в области не обеспечены питьевой водой.
"129 из 413 сёл в ЗКО не имеют централизованной системы водоснабжения, но большей части сельского населения – это более 287 тысяч из 301 тысячи человек – питьевая вода доступна. В этом году в 44 села Акжаикского, Бурлинского, Теректинского, Таскалинского, Жанибекского, Чингирлауского районов будут подведены централизованные сети питьевой воды и установят комплексные блочные модули для подачи воды, на это выделено 5,9 млрд тенге", – заявил Антазиев
Самое читаемое
- ИИ назвал точный счет матча Казахстан — Аргентина за полуфинал ЧМ-2024 по футзалу
- 13-летняя девочка родила после изнасилования в Туркестанской области
- В Канаде скончался казахстанский композитор Адиль Бестыбаев
- Стоявшая на рухнувшем в Астане балконе женщина чудом спаслась
- Лепс признался, что хочет детей от 18-летней невесты