  • 1 Октября, 01:26
  • BAIGENEWS

Шесть сёл ЗКО из-за подрядчика остались без воды

Сегодня, 00:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:50
Сегодня, 00:50
95
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Шесть сёл в ЗКО из-за недобросовестного подрядчика остались без воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Уральской недели".

Речь идёт о сёлах Абай, Талпын, Барбастау, Магистральное, Подстепное и Чапаево, в которых были начаты строительство и реконструкция водопровода три года назад. Но подрядчику ТОО "КазЕвроСтрой" так и не удалось завершить строительные работы. 

"Из-за недобросовестного подрядчика, в частности, ТОО "КазЕвроСтрой", с 2021 и 2022 годов не удалось завершить работы по водоснабжению по сёлам Абай, Талпын, Барбастау и Магистральное. Договоры с ТОО "КазЕвроСтрой" расторгнуты. Строительные работы планируется завершить силами местных подрядчиков до конца этого года. То же самое в сёлах Подстепное и Чапаево, в которых должны были провести строительные работы по реконструкции водопровода. На сегодняшний день работы по реконструкции продолжаются, и завершить их планируют до конца текущего года", – сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев на брифинге.  

Он отметил, что на сегодняшний день более 100 сёл в области не обеспечены питьевой водой.

"129 из 413 сёл в ЗКО не имеют централизованной системы водоснабжения, но большей части сельского населения – это более 287 тысяч из 301 тысячи человек – питьевая вода доступна. В этом году в 44 села Акжаикского, Бурлинского, Теректинского, Таскалинского, Жанибекского, Чингирлауского районов будут подведены централизованные сети питьевой воды и установят комплексные блочные модули для подачи воды, на это выделено 5,9 млрд тенге", – заявил Антазиев

Самое читаемое

Наверх