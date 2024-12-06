Шесть сёл СКО живут без сотовой связи и интернета

Шесть сёл в Уалихановском районе СКО всё ещё остаются вне зоны покрытия сотовой связи и интернета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Это жители сёл Карашилик, Золотая Нива, Амангельды, Карамырза, Жумысшы и Малкара. Остальные сёла района, а их 21, подключены к сети.

В каждом из шести сёл, оставшихся без связи, проживают чуть более 50 человек и ещё меньше. Малочисленность населения делает проекты строительства антенно-мачтовых сооружений экономически невыгодными для операторов связи.