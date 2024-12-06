  • 6 Декабря, 05:01
  • BAIGENEWS

Шесть сёл СКО живут без сотовой связи и интернета

В каждом из них проживают чуть более 50 человек и ещё меньше.

Сегодня, 04:25
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 04:25
Сегодня, 04:25
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Шесть сёл в Уалихановском районе СКО всё ещё остаются вне зоны покрытия сотовой связи и интернета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news. 

Это жители сёл Карашилик, Золотая Нива, Амангельды, Карамырза, Жумысшы и Малкара. Остальные сёла района, а их 21, подключены к сети.

В каждом из шести сёл, оставшихся без связи, проживают чуть более 50 человек и ещё меньше. Малочисленность населения делает проекты строительства антенно-мачтовых сооружений экономически невыгодными для операторов связи.

"В связи с малочисленностью населения данный вопрос остаётся открытым, ищем дополнительные возможности для строительства антенно-мачтовых сооружений", – рассказал аким Уалихановского района Мурат Абдулов.

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