Шесть сёл СКО живут без сотовой связи и интернета
В каждом из них проживают чуть более 50 человек и ещё меньше.
Сегодня, 04:25
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Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
74Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Шесть сёл в Уалихановском районе СКО всё ещё остаются вне зоны покрытия сотовой связи и интернета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Это жители сёл Карашилик, Золотая Нива, Амангельды, Карамырза, Жумысшы и Малкара. Остальные сёла района, а их 21, подключены к сети.
В каждом из шести сёл, оставшихся без связи, проживают чуть более 50 человек и ещё меньше. Малочисленность населения делает проекты строительства антенно-мачтовых сооружений экономически невыгодными для операторов связи.
"В связи с малочисленностью населения данный вопрос остаётся открытым, ищем дополнительные возможности для строительства антенно-мачтовых сооружений", – рассказал аким Уалихановского района Мурат Абдулов.