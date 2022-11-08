Шесть школ "заминировали" в Усть-Каменогорске

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В Усть-Каменогорске неизвестные сообщили о бомбе сразу в шести школах города, передает BaigeNews.kz. Учащихся и учителей эвакуировали немедленно.

"8 ноября 2022 года, в 10.41 часов, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в шести школах города Усть-Каменогорск. Получив сигнал специализированные службы незамедлительно выехали на место. По результатам проведенной проверки и осмотра объектов, каких-либо опасных предметов не обнаружено. Производилась эвакуация персонала и учащихся", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

В полиции начали досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Сейчас оперативники установливают личности сообщивших о взрывном устройстве. В Департаменте полиции предупредили, что за такие правонарушения, с учетом общественного резонанса и возможных последствий, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.