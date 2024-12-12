В канун праздников представителей СМИ в Павлодаре решили обучить самым необходимым навыкам экстренной помощи, которую возможно оказать пострадавшему до приезда бригады скорой помощи. Корреспондент BaigeNews.kz также побывал на ценном обучении.

В павлодарском офисе Центра медицины катастроф собрались журналисты разных медиа: корреспонденты газет, информагентств, телевизионщики. Им не только рассказали как делать сердечно-лёгочную реанимацию, но и дали возможность вживую потренироваться на учебном манекене "Гоше".

О том, как правильно спасать жизни и чего делать нельзя ни в коем случае, рассказал руководитель отдела по оказанию экстренной медицинской помощи филиала ГУ "Центр медицины катастроф" ДЧС Павлодарской области Игорь Колесниченко.

"Чем мы отличаемся от скорой помощи? Центр медицины катастроф – это профессиональные медицинские работники с большим опытом, работающие в структуре здравоохранения. Они оказывают экстренную медпомощь людям, попавшим в условия чрезвычайной ситуации. Это и ЧС природного характера: землетрясения, ураганы и снежные заносы, а также ЧС техногенного характера: всевозможные аварии на промышленных предприятиях, ДТП, катастрофы на железнодорожном, авиатранспорте. Если врачи скорой приезжают, забирают пострадавшего и оказывают медпомощь, то наши функции гораздо шире: после прибытия на место нам нужно оценить масштабы чрезвычайной ситуации, количество пострадавших, разделить их на медицинские категории: провести медицинскую сортировку", — говорит Игорь Колесниченко.

По его словам, медики ЦМК при большом количестве пострадавших должны разделить людей на категории очередности оказания медпомощи и эвакуации: кому-то нужно буквально спасать жизнь и реанимировать в первую очередь, а чьё-то состояние наоборот – позволяет подождать.

"Кроме того, своими сообщениями мы готовим стационары для массового поступления людей. Через облздрав мы можем оповестить какую-либо больницу для приема наших пострадавших. Зная количество пациентов, там уже будут готовить койкоместа, профильную медицинскую технику, определённый объём лекарственных препаратов и расходного материала. Более того, мы должны определить пути эвакуации, потому что во время чрезвычайной ситуации могут быть разрушены какие-то автодороги, магистрали, поэтому мы должны продумать, как же мы должны эвакуировать пострадавших, куда эвакуировать. Для этого мы связываемся с органами местного самоуправления, полиции, которые нам помогают решить вопросы по эвакуации. И после этого параллельно мы начинаем оказание экстренной медицинской помощи до приезда скорой", – объяснил Игорь Колесниченко.

Он также отметил, что в составе бригады ЦМК, работающей на месте происшествия, обязательно есть профессиональный психолог.

"Это наш большой помощник, который позволяет нам не отвлекаться на возможный шок и истерики пострадавших. Нужно не допустить ситуации, когда пострадавшие или их родные перестанут быть управляемыми. Это важно", — считает руководитель отдела по оказанию экстренной медицинской помощи.

Однако спасатели утверждают, что ещё до приезда профессиональных медиков и полиции, обычные гражданские люди должны знать, что в таких случаях необходимо делать.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые шесть секунд на земном шаре у одного из жителей планеты происходит остановка сердечной и дыхательной деятельности. И от того человека, который находится рядом, зависит, вернётся ли этот человек в свою семью, будет ли растить своих детей, или же он погибнет", – объясняет спикер.

Он также рассказал, как определить, нуждается ли человек в проведении сердечно-лёгочной реанимации.

"Например, идём мы по городу и видим, как какой-нибудь человек лежит на земле, либо находится в какой-то неестественной позе на улице. Перед тем, как к нему подходить, мы должны оценить безопасность места, где находится этот человек, нет ли, например, рядом оголённых проводов. Мы должны помнить, что радиус распространения электричества по земле – до 30 метров. В этом случае необходимо устранить опасность и только потом оказывать помощь. Если вашей жизни ничего не угрожает, то нужно выяснить три вещи: уровень сознания, уровень дыхания и уровень кровообращения", – рассказал Игорь Колесниченко.

По его словам, человек, который взял на себя ответственность реанимировать пострадавшего до приезда скорой, сам неотложку вызывать не должен, чтобы не терять время, а если есть возможность – попросить об этом прохожих.

"Чаще всего, вместо того, чтобы звонить в скорую, прохожие снимают "стримы" на телефон, и если обратиться "Эй, кто-нибудь, позвоните в скорую!", есть вероятность, что никто этого не сделает. В этом случае лучше обратиться к кому-то персонально и попросить. И пока другие очевидцы звонят в скорую, приступать к действиям", – посоветовал спикер.

Он уточнил, что во время пандемии коронавируса в мире значительно поменялись стандарты оказания первой помощи.

"Если раньше, для того, чтобы выяснить в сознании ли человек, нужно было похлопать его по щеке и окликнуть по имени, то сейчас мы берём пострадавшего за плечи, встряхиваем его и громко окликаем, например: "Мужчина, вы меня слышите, откройте глаза". Если человек в это время просто был "под градусом" и мирно спал под деревом, то он обязательно откроет глаза и вступит с вами в диалог – чаще всего – нецензурный. Но если он вам не отвечает, значит делаем вывод, что сознание отсутствует и помощь ему всё же нужна. Дальше идет определение уровня дыхания. Раньше до пандемии ковида мы использовали прием "вижу, слышу, чувствую", подносили свое ухо к дыхательным путям пострадавшего, смотрели на грудную клетку, слышали как он дышит, чувствовали щекой тёплое дыхание. Ковид изменил ситуацию, теперь по международным стандартам, этот прием не используется. Для того, чтобы понять, дышит человек или нет, достаточно смотреть движение его грудной клетки", – поясняет Игорь Колесниченко.

Он также подчеркнул: для того, чтобы определить, бьётся ли сердце пострадавшего, эффективнее всего нащупать пульс на сонной артерии. Если пульса и дыхания нет, то любым куском ткани, салфеткой или носовым платком очищается ротовая полость. А дальше важно правильно провести лёгочно-сердечную реанимацию по схеме 30 ритмичных надавливаний на грудную клетку и два вдоха.

На вопрос, для чего всё это знать журналистам и не проще ли доверить спасение профессиональным медикам, ведь всегда есть вероятность сделать что-то неправильно и навредить, например сломать рёбра, спикер отвечает:

"Минут через 6-7 минут наш человеческий мозг умирает от нехватки кислорода и с каждой потерянной минутой шансов выжить у человека все меньше. Есть данные ВОЗ: если начать проведение легочно-сердечной реанимации в первые 3-4 минуты после остановки сердца и дыхательной деятельности, то процент успешной реанимации, когда человека заводится кровообращение, дыхание – 60 процентов, то есть 6 из 10 вернутся к жизни. Каждая последующая минута начиная с четвертой уменьшает вероятность положительного эффекта на 6%, то есть через 4 минуты будет 54%, через 5 минут 48% и так далее. Не трудно посчитать, что через 10-15 минут шансы будут ничтожно малы. Поэтому очень важно не тратить время на ожидание скорой", – руководитель отдела по оказанию экстренной медицинской помощи.

Также спикер ответил на вопрос, как долго нужно реанимировать пострадавшего.

"Раньше говорили, что достаточно 20 минут, но сейчас требования изменились. Есть два варианта: первый – после ваших действия пострадавший стал самостоятельно дышать: у него появился пульс, он открыл глаза, появилось сознание. В таком случае вы прекращаете проведение легочно-сердечной реанимации и кладете пострадавшего на бок в безопасное положение. Второй вариант – вы "качаете" 20 минут эффекта нет, но вы обязаны проводить реанимацию и дальше пока не приедет бригада профессиональных медиков и вас не поменяют, только они могут определить, есть ли состояние клинической либо биологической смерти. У нас есть специальная аппаратура, которая позволяет сказать, жив ли мозг человека, бьётся ли его сердце", – уточнил спикер.

Спасатели и медики пожелали всем участникам мастер-класса, чтобы все полученные здесь знания в жизни всё-таки не пригодились, однако всегда есть шанс, что журналист, окажется в нужном месте, в нужное время и, возможно, спасёт чью-то жизнь.

Фото: Светлана Воронова