  • 26 Декабря, 19:55
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Шесть пострадавших при крушении самолёта остаются в больницах в Актау

Об этом на брифинге заявил вице-ниминстр здравоохранения.

Сегодня, 19:45
АВТОР
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Шесть пострадавших при крушении самолёта остаются в больницах в Актау Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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На брифинге в Актау сообщили новую информацию о пострадавших при крушении самолёта, передаёт BaigeNews.kz.

67 человек находились на борту лайнера, 38 погибли, 29 получили увечья различной степени тяжести.

"В течение суток стабилизировали состояние и утром 9 граждан РФ на борту санитарной авиации эвакуированы в Москву на дальнейшее лечение. К вечеру граждане Азербайджана, 14 пациентов, эвакуированы в свою страну. На лечении у нас остаются шесть пациентов. Это по три гражданина Азербайджана и Кыргызстана. Из них четыре находятся в реанимационном отделении. Состояние одной пациентки крайне тяжелое и нестабильное", - сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

В результате происшествия госпитализированы 29 человек. 

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. 

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии найден чёрный ящик. О причинах происшествия власти пока говорить отказываются.

Казахстанцы сдают кровь для пострадавших. 

Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.

Опознаны 10 погибших.

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