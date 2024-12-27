В Карагандинской области проводится планомерная работа по снижению выбросов. Об этом аким региона Ермаганбет Булекпаев доложил в правительстве на заседании Совета по переходу к "зелёной экономике", передаёт BaigeNews.kz.

По итогам 9 месяцев 2024 года количество выбросов сократилось на 14,5 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Продолжается газификация частного сектора. Построены газораспределительные сети для 7 621 дома, подключены 3 573 дома. На 10 крупных предприятиях региона установлены автоматизированные системы мониторинга эмиссий.

С учётом поставленных задач по управлению отходами в трёхлетней перспективе планируется строительство шести полигонов ТБО с сортировочной линией в городах Балхаш, Абай, Каркаралинск и Бухар-Жырауском, Шетском, Нуринском районах. За 9 месяцев 2024 года объём образованных отходов по области составил 258,8 тысячи тонн, доля переработанных отходов - 55%.

Ермаганбет Булекпаев отчитался о выполнении плана и достижению целевых показателей по воспроизводству лесов. Только в рамках акции "Таза Қазақстан" на сегодня в Караганде высажено 42 тысячи деревьев. Отмечены результаты работы в сфере управления водными ресурсами. Завершены капитальные ремонты двух водохранилищ, ведётся разработка четырёх проектов по реконструкции плотин Тогызкудык, Тихоновка, Жастлек и водохранилища Танатбай. Площадь орошаемых земель с применением водосберегающих технологий в 2024 году увеличена на 4,9 тысячи гектаров – до 35,2 тысячи гектаров.

Для повышения энергоэффективности планируется ввод новых трёх котлов и четырёх турбин на 4-х электростанциях области.