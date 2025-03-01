В АО "Пассажирские перевозки" предупредили казахстанцев о том, что из-за столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде в Атырауской области в пути могут задержаться шесть пассажирских поездов, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается о задержке поездов: №313 "Атырау – Мангистау"; №314 "Мангистау – Атырау"; №42 "Алматы – Атырау"; №41 "Атырау – Алматы"; №123 "Волгоград – Ташкент"; №691 "Атырау – Актобе".

Как сообщили в пресс-службе компании, на месте аварии в данный момент идут восстановительные работы.

"В работах задействованы два восстановительных поезда и шесть единиц автомобильной техники. Акимат Атырауской области организовал 10 пассажирских автобусов. Транспорт обеспечивает перевозку пассажиров со станции Карабатан до железнодорожного вокзала Атырау", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на час, имеют право на полный возврат стоимости проезда в случае отказа от поездки или же возврат стоимости проезда за непроследованное расстояние, если поездка была прервана, а также компенсацию в размере 3% за каждый час задержки, но не более стоимости проезда.

Напомним, столкновение произошло утром 1 марта, на железнодорожном переезде станции Тендик. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.