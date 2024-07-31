Шесть операций за три года и жизнь в подгузниках: жительница Павлодара подала в суд на больницу

53-летняя жительница Павлодара перенесла за три года в общей сложности шесть операций, чтобы восстановить свое здоровье. В первый раз Земфира Стыкова оказалась на столе хирургов в марте 2021 года из-за миомы матки, а после потребовалось лечить мочевой пузырь. В нем появился свищ, и женщина не могла жить без подгузников. Она винит в своих бедах врачей павлодарской третьей городской больницы и сейчас обратилась с иском в суд. Требует возместить 7 миллионов тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Гинекологический диагноз Земфире Стыковой поставили еще в 2019 году. Лечение должного эффекта не давало, а потому спустя два года пришлось лечь под нож хирурга. Операция была плановая и уже спустя неделю после нее, женщину выписали домой.

По словам павлодарки, последствия ощутила не сразу. Забила тревогу, когда поняла, что не может контролировать мочеиспускание.

"Это был сплошной ад. Я никуда не ходила, старалась ни с кем не общаться, потому что это был полнейший дискомфорт. В памперсе выйти куда-то, даже в гости, невозможно это сделать. Мне казалось постоянно, что от меня исходит этот запах, постоянное раздражение, было очень тяжело. Я ни с кем не общалась, потому что как можно объяснить человеку, почему ты не ходишь на работу, не выходишь никуда. Я сидела, как в клетке, взаперти", - говорит Земфира Стыкова.

Оказалось, что у женщины появился свищ в мочевом пузыре. Чтобы от него избавиться, пришлось вновь ложиться на операционный стол. Причем, за два с половиной года пять раз. Ездила в Астану, Тараз, вылечить пыталсь разные медики.

При этом сама павлодарка стала разбираться в причине произошедшего. И на сегодня уверена, что была врачебная ошибка при первой операции. Обратилась к полицейским, которые назначили судебно-медицинскую экспертизу. Говорит, в выводах экспертов указано, что причиной проблем со здоровьем могло стать хирургическое вмешательство, проведенное в марте 2021 года. Однако расследование прекратили и рекомендовали далее решать вопрос в гражданском суде.

В третьей павлодарской городской больнице факт ошибок медиков не признают. Говорят, после обращений Земфиры Стыковой, проводилась внутренняя проверка и установлено, что операция выполнена четко по регламенту.

"Все подготовительные необходимые действия были проведены, в том числе проведена беседа лечащего врача, на которой пациенту было сообщено о сложности операции, об особенностях послеоперационного периода, в том числе о возможных негативных последствиях. В соответствии с правилами было взято информационное согласие на операцию. В дальнейшем 12 марта была проведена операция, и 20 марта пациент был выписан, в связи с тем, что к выписке были показания. Мы операцию провели. Насколько в дальнейшем нам стало известно через полгода у нашей пациентки возникли проблемы со здоровьем. Она обратилась по месту жительства в поликлинику, и было выявлено ухудшение ее здоровья", - рассказал юрист павлодарской городской больницы №3 Рустем Корамбаев.

В больнице отмечают, о возможных повторных операциях пациентку также предупреждали. Хирургическое лечение миомы матки, признают, крайне сложное. Кстати, после проведенной проверки направили решение о непривлечении медиков к дисциплинарной ответственности в управление здравоохранения Павлодарской области и там также с выводами согласились. Что касаемо проведенной экспертизы, то и в ней, уверены в больнице, четкого утверждения вины их медиков, - нет.

"Я хотел бы сослаться в особенности на последнюю экспертизу, где четко указано, что проведена сложная операция и там было указано, что последствия такие, к сожалению, возможны. При любом повреждении почти всегда, если это вскрытие покровов, это кровотечение. Естественно перед любой выпиской пациент проходит все необходимые исследования: УЗИ, анализы и так далее. Перед выпиской показаний о том, что есть ранения и повреждения, не было. Элементарно, это гемоглобин, это кровь, она в анализах выявлена не была. У нас показания о том, что произошло повреждение, не было. Более того, мы говорим о том, что в дальнейшем мог быть послеоперационный свищ. Это тоже описано в медицинской литературе. В заключении экспертизы четко это не прописано. Потом все исследования естественно велись просто по документам. Никто пациента не осматривал. Почему там не дали должной оценки по анализам и исследования перед выпиской, я не знаю", - добавил Рустем Корамбаев.

Земфира Стыкова, тем временем, подала иск в суд на управление здравоохранения Павлодарской области и больницу. Требует выплатить ей 4 с половиной миллиона тенге за материальный ущерб и еще два с половиной миллиона за моральный вред.

"Лечение, послеоперационное восстановление, реабилитация, на это были потрачены деньги. Я только год смогла получать по третьей группе инвалидности, получала памперсы, а так все это время я сама их покупала. Памперсы очень дорогие. И лечение послеоперационное тоже недешевое. Я работала старшим администратором в сети супермаркетов. Когда шла подготовка к операции, я ушла оттуда с таким условием, что после операции я должна была вернуться. Там я должна была идти уже на повышение. В итоге осталась без работы", - говорит Земфира Стыкова.

К разбирательствам в суде только приступили. Предстоит допросить медиков, которые выступят в качестве экспертов.