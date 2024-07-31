Шесть общежитий построят для студентов в Астане
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Аким Астаны на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства студенческих общежитий в городе, передаёт BaigeNews.kz.
"Количество студентов, приезжающих учиться в Астану, растёт ежегодно. Сегодня на балансе высших учебных заведений имеется более 40 студенческих общежитий на 16 тысяч мест. Общая потребность - почти 6 400 койко-мест. Совместно с профильным министерством, университетами, инвесторами работаем над увеличением мест в общежитиях. С министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком ознакомились с ходом строительства студенческих общежитий", - сообщил аким Женис Касымбек.
В этом году в рамках ГУП планируют построить и ввести в эксплуатацию шесть общежитий на 4,5 тысячи мест.
В 2025 году хотят возвести ещё два общежития.
"Со своей стороны выделили земельные участки четырём университетам для строительства общежитий. В прошлом году было создано более 1 800 койко-мест. Кроме того, в 2023 году открыли проектный офис по строительству студенческих общежитий. Основная задача фронт-офиса - создание благоприятных условий для реализации госпрограммы по строительству общежитий и обеспечение жильем студентов, предоставление юридической, консультационной, и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам", - сообщил аким.
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