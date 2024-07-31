Шесть общежитий построят для студентов в Астане

Аким Астаны на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства студенческих общежитий в городе, передаёт BaigeNews.kz.

"Количество студентов, приезжающих учиться в Астану, растёт ежегодно. Сегодня на балансе высших учебных заведений имеется более 40 студенческих общежитий на 16 тысяч мест. Общая потребность - почти 6 400 койко-мест. Совместно с профильным министерством, университетами, инвесторами работаем над увеличением мест в общежитиях. С министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком ознакомились с ходом строительства студенческих общежитий", - сообщил аким Женис Касымбек.

В этом году в рамках ГУП планируют построить и ввести в эксплуатацию шесть общежитий на 4,5 тысячи мест.

В 2025 году хотят возвести ещё два общежития.